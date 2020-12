Tragedia al Rally Sandalion, la 18enne Sara Lenzi perde la vita

Giornata nera al Rally Sandalion, scattato oggi in Sardegna. Sara Lenzi, 18enne pilota toscana, è deceduta in seguito ad uno sfortunato incidente.

Giunge davvero una brutta notizia dal Rally Sandalion, ultima tappa del Motorally italiano di scena in Sardegna. Sara Lenzi, 18enne pilota toscana, ha perso la vita in uno sfortunato incidente corso del trasferimento tra la prima e la seconda speciale di giornata. Al via nella tappa iniziata proprio oggi in Gallura, 66^ nella prima speciale (vinta da Danilo Petrucci), la giovane è rimasta vittima di uno scontro nel primo pomeriggio a S’Iscala Pedrosa, nel comune di Alà dei Sardi. Nulla da fare per la pilota del Team Beta Dirt Racing.

Originaria di Ritorto, una frazione di Piombino (provincia di Livorno), arrivava all’evento sardo da seconda nella classifica femminile. Secondo la ricostruzione fatta in seguito, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Lenzi stava percorrendo una strada stretta ed asfaltata in discesa, a bassa velocità. Ad un certo punto si è trovata di fronte una Jeep, proveniente in senso contrario. Nel tentativo di evitarlo, la pilota ha frenato, ma la ruota anteriore della sua Beta ha perso aderenza. Cadendo, ha battuto violentemente la testa contro la parte anteriore della macchina.

Come detto in precedenza, purtroppo i soccorsi sono stati inutili. Il personale sanitario, accorso sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane pilota toscana. La giornata di gare è stata chiaramente sospesa dopo la seconda speciale, una volta che si è diffusa la notizia.