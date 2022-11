Torna il Trofeo Inverno: da Biaggi e Rossi fino a Delbianco che storia!

Una volta era per tutti “il Binetto” oggi è l’Autodromo del Levante. Arrivare lì dal centro – nord Italia è già un’avventura. Spesso i team partono di sera per arrivare al mattino. Gli ultimi chilometri nel Tavoliere delle Puglie, tra gli ulivi, sono i più belli e fanno dimenticare la stanchezza. L’impianto sorge in una pianura a 20 chilometri da Bari. Nel paddock il profumo della benzina si fonde con quello delle delizie gastronomiche locali. Ogni gara è una festa. L’Autodromo del Levante è l’unico circuito del sud in piena attività. Venne inaugurato nel 1989 ed ospita fin dai primi anni il “Trofeo Inverno”, la storica manifestazione motociclistica autunnale rimasta nel cuore di tanti campioni. La prima edizione venne vinta da Max Biaggi ma a Binetto hanno gareggiato agli esordi anche Valentino Rossi, Loris Capirossi, Michele Pirro e tanti altri.

Il Trofeo Inverno è stato dunque un trampolino di lancio per tantissimi piloti. Spesso era la prima gara con la moto che avrebbero poi utilizzato poi a tempo pieno l’anno successivo.

Nel 2000 Massimo Roccoli conquistò a Binetto due pole position, una vittoria ed un secondo posto nel in sella ad un’Aprilia 250. Furono i primi risultati di una brillante carriera. Quest’anno Roccoli ci torna in qualità di team manager del Roc’n Dea con 4 ragazzi: Davide e Samuel Treccani, John Peristeras e Patrick Pascota. Tra i motivi maggior interesse del Trofeo Inverno 2022 la partecipazione di Simone Corsi alla sua prima gara su una Yamaha 600 Supersport e di Alessandro Delbianco su Aprilia 1000.

Tra gli iscritti anche Maurizio Bottalico nella 600 e Francesco Ciacci nella 1000. In gara tante ragazze della Women’s Cup che si prepareranno per il prossimo Campionato Europeo e per il nuovo Campionato Italiano Femminile. L’anno scorso ha vinto il Trofeo Inverno Yari Montella mentre Luca Salvadori si è imposto in gara-2 classe open.

Foto Salvatore Annarumma