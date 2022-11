Tito Rabat, la nuova sfida: debutto in MotoE con il team Pramac

Il team Octo Pramac completa la sua formazione. Ben due debuttanti per la prossima stagione MotoE: dopo Luca Salvadori, ecco l’annuncio di Tito Rabat. Iridato Moto2 2014 e campione spagnolo Superbike 2022, il 33enne di Barcellona si lancia in una nuova sfida in sella alla Ducati V21L, per quello che diventerà un Mondiale a tutti gli effetti. Rabat è il terzo esordiente finora annunciato nel campionato elettrico dopo Spinelli ed il futuro compagno di box.

MotoE 2023, le conferme

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino

Foto: Octo Pramac MotoE