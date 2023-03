Test National Trophy: Gabriele Giannini già su tempi eccezionali

Gabriele Giannini può già sorridere. Il suo best lap stabilito a Misano è qualcosa di sensazione per un giovane con la BMW da National Trophy: 1’35.806. Per avere un metro di paragone, il miglior giro di Redding in gara-2 l’anno scorso al WorldSBK a Misano è stato 1’35.462. Tralasciando la super-pole dell’inglese in 1’34 o i crono di Bautista in 1.33, resta il fatto che il ragazzino del team Pistard sta già volando.

“I test sono andati bene – racconta Gabriele Giannini – ho migliorato il mio tempo di Misano dell’anno scorso. Mi trovo sempre meglio con la moto, il team Pistard sta facendo un lavoro straordinario. Sto crescendo sempre più con Gianluca Galesi ed il suo staff, veramente professionale, e lo ringrazio di cuore”.

Il tuo obbiettivo ovviamente è vincere il National Trophy anche quest’anno.

“Penso di avere fatto la scelta giusta a restare ancora qui per continuare a fare esperienza. Quest’anno ho maggiore consapevolezza del mio valore, la mentre più libera e vorrei provare a fare la differenza. L’anno scorso sì, ho vinto il campionato, sono stato costante ma mi sono aggiudicato solo una gara. Ora vorrei provare a fare di più: girare su tempi importanti, vincere più gare, farmi vedere sul serio e dimostrare di meritare un posto tra i grandi”.

Pare che alla fine Roberto Tamburini non farà il National Trophy. Chi saranno i tuoi avversari principali?

“Personalmente mi dispiace che non lo faccia perché da quelli forti c’è solo da imparare. Non so bene chi farà tutto il National quest’anno quindi non so chi saranno gli avversari. Se il livello è alto e se ci sarà qualche big mi farà solo piacere perché è un’opportunità in più per crescere”.

Nel 2024 ti vedremo nel Mondiale Superbike?

“La mia speranza, il mio obbiettivo, ovviamente è quello di arrivare al Mondiale e mi sto focalizzando al massimo su quello però tempo al tempo. Ora penso al National Trophy e mi auguro di riuscire a fare uno step decisivo per il mio futuro”.

Foto EMG Eventi Photo by @daniguazzetti