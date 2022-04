Supersport Next Generation, le differenti scelte del Mondiale e nel CIV

Le 600 appartengono ormai al passato, ormai è un dato di fatto. A livello Mondiale però la categoria Supersport però ha ripreso slancio. Nel round d’apertura, che doveva chiarirci le idee: le 600 quattro cilindri avrebbero potuto risistere alle “maggiorate” Ducati, MV Agusta Triumph? La risposta della pista è stata inequivocabile: la “vecchia” Yamaha 600 viaggia come un treno, lo testimoniano le vittorie di Lorenzo Baldassari in gara 1 e Dominique Aegerter la domenica. Nel WSS la transazione tra le vecchie Supersport e le Next Generation, a prima vista, sta avvenendo nel modo migliore ed il regolamento appare sostanzialmente equilibrato.

Diversa la situazione nel Campionato Italiano Velocità. Ci sono le Next Generation con il regolamento mondiale e le 600 tradizionali che in pratica sono delle stock. Gareggiano assieme ma con 2 classifiche distinte e le vecchie 600 ne risentono.

Stefano Valtulini è in testa alla Next Generation su Yamaha “da mondiale”. Al suo attivo una vittoria ed un secondo posto.

“Le Ducati sono lì con noi e tra qualche gara saranno ancora più competitive – afferma Valtulini – La 600 tradizionale nel CIV è un po’ penalizzata ma i piloti possono cercare di avere in traino per poi allungare sui propri avversari. Io sono partito con il piede giusto e sono contentissimo di essere in testa al CIV. Nel nostro team abbiamo lavorato con la testa conquistando una vittoria ed un secondo posto quindi punti importanti per il campionato”

Nella 600 con il regolamento tradizionale CIV c’è in testa Kevin Zannoni che in questi giorni è impegnato nei test della MotoE.

Kevin cosa ne pensi del regolamento CIV ?

“Io onestamente preferivo un’unica categoria in cui lottare tutti ad armi pari. Questo comunque è uno stimolo in più perché io cerco di essere davanti anche nella generale quindi è un grande spinta per cercare di fare meglio possibile. Nel primo week-end del CIV ho conquistato la pole position ed ho vinto entrambe le gare, meglio di così sarebbe stato impossibile”.

Alle sue spalle una vecchia gloria della Supersport, Marco Bussolotti .

Ti piace la nuova formula?

“Il nuovo campionato non è pericoloso ed è questo è già positivo. Le 600 con il regolamento tradizionale CIV non sono tanto più lente delle NG. Per noi è più difficile perché anche se avessimo qualcosina nel guidato, la perdiamo poi in rettilineo e dobbiamo dare veramente tutto. Io comunque sono sempre qua e per me è una bella soddisfazione, è bello anche lottare con una moto inferiore. Il futuro è nelle Next Generation e vediamo si evolve questa categoria”.

Foto:Civ.tv