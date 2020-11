Superbike: Tragedia in Brasile, muore Matheus Barbosa

Ancora una tragedia nella Superbike brasiliana sul tracciato di Interlagos: Matheus Barbosa colpisce le barriere e muore. E' il terzo pilota in due anni

Ancora un lutto nella Superbike brasilina. Matheus Barbosa, 23 anni, ha perso la vita durante la prova di campionato nazionale disputata a Interlagos. In sella ad una Kawasaki, Barbosa è uscito fuori pista alla curva Juncao. E’ riuscito a non cadere, attraversando la via di fuga, ma ha centrato un pilone di sostegno delle barriere. L’urto è stato violentissimo, le condizioni del pilota sono apparse subito disperate.

Troppe fatalità

La gara Superbike è stata immediatamente fermata, ma è stato tutto inutile. Barbosa è il terzo pilota che muore sul tracciato di Interlagos in due anni. Prima di lui avevano perso la vita Mauricio Paludete e Danilo Berto. Intolato al compianto Carlos Pace, il tracciato nei sobborghi di San Paolo è una pietra miliare del calendario F1 ma è troppo pericoloso per le moto, mancando in parecchi tratti le vie di fuga necessarie. Nonostante tutto, continua ad essere utilizzato per gare di campionato nazionale. Matheus Barbosa era stato campione nazionale di Supersport.