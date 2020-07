Superbike, Michele Pirro che sorpasso a Misano! (VIDEO)

Michele Pirro ha piegato Lorenzo Savadori a Misano con questo bellissimo sorpasso nel finale di gara 1. Aprilia avvertita: la Ducati ha di nuovo il tricolore nel mirino

Michele Pirro ha riportato la Ducati in gioco per la conquista del tricolore Superbike vincendo di forza la prima sfida di Misano. E’ stato un confronto durissimo con Lorenzo Savadori, che aveva fatto la voce grossa in qualifica centrando la Superpole. Ma il tester MotoGP della rossa non ha mollato, e a due giri dalla fine è riuscito a piegare l’avversario con il magnifico sorpasso che vedete nella sintesi tv qui sopra. Adesso i giochi sono riaperti: Savadori resta leader, ma il vantaggio si è ridotto a 15 punti. Domenica alle 15:30 la rivincita, con punti preziosissimi in palio. Dopo Misano resteranno appena due round, cioè quattro corse.

“Savadori è un osso duro”

“Quest’anno tutte le gare sono molto difficili, Savadori e l’Aprilia sono veloci su tutti i circuiti” ammette Michele Pirro. “Soffrivo molto nella parte veloce perchè non sono perfettamente a posto con la moto, ma sono riuscito a fare la differenza nella parte finale della gara e a vincere. Ogni round sarà una battaglia, ma io e la squadra non molliamo e non ci accontentiamo del secondo posto”. Infatti: Pirro è costretto a vincere tutte le gare che restano per rimediare lo scivolone di gara 1 al Mugello. Uno “zero” che pesa molto sulla classifica di un campionato molto breve (solo otto gare) e contro un unico avversario.

Foto: Marco Lanfranchi