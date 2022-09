Il Team Barni ha già iniziato a festeggiare. A Mugello ha subito indossato la maglietta celebrativa delle 100 vittorie nel Campionato Italiano Superbike e Stock 1000, disegnata da Babol Communication. Nel week-end però potrebbe arrivare un altro record. Michele Pirro è ad un passo dal sesto titolo italiano Superbike, il suo nono alloro complessivo. Attualmente ha 56 punti di vantaggio su Alex Delbianco che però ha conquistato la la pole position provvisoria con un centesimo di vantaggio su Pirro.

Sulla maglia capeggia la scritta “Level 100 Completed” e sul retro ci sono i nomi di tutti i piloti che hanno vinto con il Team Barni ed il relativo numero di successi. Michele Pirro ha conquistato oltre la metà delle vittorie: ben 58, le ultime due a fine luglio a Misano. Tra i plurivincitori: Danilo Petrucci, Matteo Baiocco, Luca Conforti, Alex Polita, Eddi La Marra ed Ivan Goi.

Michele Pirro a questo punto cercherà di arrivare a quota 60 anche se Alex Delbianco cercherà in tutti i modi di rovinargli la festa e se possibile posticipare un titolo che appare ormai scontato.

Le altre categorie

Nella 600 NG Massimo Roccoli punta al suo settimo titolo italiano ma questo campionato è ancora apertissimo con altri cinque piloti in lizza per il successo finale. Diversa la situazione nella 600CIV con Marco Bussolotti è ormai ad un passo dal suo primo titolo italiano grazie ad i suoi 41 punti di vantaggio su Kevin Zannoni, il suo diretto avversario. Equilibrate tutte le altre classi. Da seguire il National Trophy 1000 con Gabriele Giannini al comando della classifica generale. Il diciannovenne di Anzio è uno tra i piloti più promettenti a livello nazionale. Assente uno dei suoi avversari più temibili Christian Gamarino, in gara al Bol d’Or.

Orari

Sabato alle ore 10.00 le Q2 Superbike, a seguire le qualifiche della Moto3 e della Supersport. Alle 13.55 Gara1 di Superbike di 14 giri ed in seguito le altre classi. Dalle 18.20 si svolgeranno le Q2 del National Trophy.

Il CIV Superbike in tv

Le gare saranno visibili in diretta sul FedermotoTV e verranno poi trasmesse in replica su Sky Sport MotoGP nei prossimi giorni.