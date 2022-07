Storie di Motoestate: Ivo Arnoldi torna dopo l’incubo “Correre è rinascere”

Il video che vedete qui sopra mette i brividi. Ivo Arnoldi negli anni ’90 è stato uno dei piloti veloci in campo nazionale, poi aveva trovato la sua dimensione nell’Endurance, nei primi anni duemila. Passata l’età, aveva lasciato le moto appassionandosi al parapendio. Ma in grave incidente aveva messo a repentaglio la sua vita. Ivo è rimasto per mesi paralizzato. Ma poi, con coraggio e forza d’anima, si è rimesso in piedi. Tanto da riuscire perfino a tornare in moto. Non per andare a passeggio, per correre!

La forza di uno sguardo

L’intervista di Bruno Sandrini durante l’ultimo week end in pista del MotoEstate ci fa apprezzare le parole di Ivo, ma soprattutto il suo sguardo. Negli occhi è tornata la luce di una volta. La moto fa miracoli. “Si, per me tornare a correre è come accarezzare il Paradiso…”

Storie di MotoEstate

La serie amatoriale più longeva d’Italia porta in pista centinaia di amatori, appassionati, vecchie glorie e giovani che muovono i primi passi in pista. Crescere accanto a piloti e uomini come Ivo Arnoldi è un grande privilegio per i ragazzini di oggi. Lunga vita alle corse, alla passione e in bocca al lupo Ivo!

