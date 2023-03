E’ già race week-end a Motegi. Da domani, giovedì, Samuele Cavalieri scenderà in pista per il primo round dell’All Japan Superbike. Il pilota emiliano, lo ricordiamo, partecipa come wild-card alla prima gara stagionale con l’Aprilia del team Tatara. La sua presenza desta grande curiosità in Giappone dove c’è il mito del “Made in Italy”. I piloti giapponesi stessi vedono l’Italia come la patria del motorsport. Probabilmente è una questione di cultura, di visione del motociclismo: ciò che è diverso è sempre, comunque, più attraente.

Samuele Cavalieri vive questa esperienza come una splendida avventura, importante per arricchire il suo bagaglio d’esperienza.

“Sono molto carico – racconta Samuele Cavalieri a Corsedimoto – Non vedo l’ora di scendere in in pista. Iniziamo già domani, giovedì, con le prime prove. Il meteo sembra buono per tutti i quattro giorni ed è molto importante, per riuscire a fare un po’ di lavoro al meglio. Purtroppo la settimana scorsa durante i test aveva piovuto quindi ho bisogno di raggiungere il giusto feeling con la moto e le gomme Bridgestone. Il team si sta impegnando al massimo e ringrazio ancora Aprilia per questa splendida opportunità”.

Ovviamente Samuele punta ad un ruolo da protagonista ma è molto difficile fare pronostici. Lui gareggerà con un’Aprilia praticamente in versione Stock mentre gli altri piloti potranno guidare delle Superbike vere e proprie. In più c’è la questione gomme dato che all’All Japan ci sono team con coperture ufficiali e nettamente più performanti (leggi qui). Samuele Cavalieri comunque è uno tra i migliori talenti della Superbike italiana e riuscirà certamente a farsi valere anche in Giappone.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon