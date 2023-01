Ryuichi Kiyonari non molla: ancora al via dell’All Japan e 8h Suzuka

Si era mormorato di un suo ritiro, ancor più in seguito al clamoroso infortunio rimediato in un’esibizione nel marzo 2022 a Suzuka. Un’idea che Ryuichi Kiyonari non ha nemmeno preso in considerazione. Con tutte le ragioni di questo mondo, aggiungiamo. Anche nel 2023, “King Kiyo” sarà al via della 8 ore di Suzuka e di tutta la stagione dell’All Japan Superbike con una Honda CBR 1000RR-R del TOHO Racing.

RYUICHI KIYONARI NON MOLLA

Conosciuto per i suoi trascorsi in MotoGP e World Superbike, nella sua carriera Ryuichi Kiyonari ha saputo vincere ovunque. Tre titoli (2006, 2007, 2010) nel British Superbike, 4 vittorie (2005, 2008, 2010, 2011) alla 8 ore di Suzuka, un alloro All Japan e persino un titolo nell’ARRC SuperSports 600cc. Una carriera, se vogliamo, di rimpianti, ma senza questi alti e bassi probabilmente non sarebbe stato quel pilota capace di farsi apprezzare dalla platea di appassionati di motociclismo.

VELOCE A 40 ANNI

Quarant’anni compiuti lo scorso 23 settembre, Ryuichi Kiyonari continuerà a correre anche quest’anno, sempre con il TOHO Racing. Non propriamente un top team oggi dell’All Japan, ma pur sempre una struttura che lo ha fortemente voluto e, insieme a lui, punterà anche a riappropriarsi di un podio alla 8 ore di Suzuka che manca alla squadra da 11 anni a questa parte. D’altronde “Dragon Kiyo“, ripresosi dall’assurdo infortunio di inizio 2022, ha dimostrato di poter esser ancora veloce in madrepatria.

EMOZIONANTE PODIO A SUZUKA

“Kiyo’s Still Got It“, potremmo dire. In effetti, lo scorso mese di novembre, nel celebre MFJ GP disputatosi a Suzuka concluse 3° in Gara 1. Un traguardo celebrato con un Kiyo visivamente emozionato una volta salito sul podio, come nemmeno gli capitava quando vinceva 8 ore di Suzuka o titoli BSB a profusione. Anche per questo che continuerà a correre anche nel 2023: la passione e la velocità non mancano.