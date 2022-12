La prossima sarà la 17^ stagione della Red Bull Rookies Cup. Sette eventi in programma con due gare ciascuno da disputare, non mancheranno le tappe italiane al Mugello ed a Misano, round conclusivo del 2023. Tra i ragazzi al via in Rookies Cup contiamo due belle presenze italiane, il campione ETC Guido Pini ed Edoardo “Dodò” Boggio, entrambi al debutto ed in lizza assieme ad altri 24 giovanissimi talenti delle due ruote. Di seguito ecco date e circuiti, assieme a tutti i nomi dei protagonisti.

Rookies Cup, il calendario

I test

15-16 marzo – Portimão (Portogallo)

Le gare

1&2: 25-26 marzo – Portimão (Portogallo)

3&4: 29-30 aprile – Jerez (Spagna)

5&6: 13-14 maggio – Le Mans (Francia)

7&8: 10-11 giugno – Mugello (Italia)

9&10: 24-25 giugno – Assen (Paesi Bassi)

11&12: 19-20 agosto – Spielberg (Austria)

13&14: 9-10 settembre – Misano (Italia)

L’entry list provvisoria

2 Amaury Mizera (Francia)

5 Leo Rammerstorfer (Austria)

8 Eddie O‘Shea (Gran Bretagna)

11 Ruché Moodley (Sudafrica)

12 Jacob Roulstone (Australia)

13 Hakim Danish (Malesia)

14 Cormac Buchanan (Nuova Zelanda)

18 Angel Piqueras (Spagna)

23 Rhys Stephenson (Gran Bretagna)

25 Alexander Enriquez (Stati Uniti)

27 Rico Salmela (Finlandia)

28 Máximo Quiles (Spagna)

47 Edoardo Boggio (Italia)

50 Carter Thompson (Australia)

54 Alberto Ferrandez (Spagna)

56 Kevin Farkas (Ungheria)

57 Danial Shahril (Malesia)

67 Casey O’Gorman (Irlanda)

69 Marcos Ruda (Spagna)

78 Jakob Rosenthaler (Austria)

81 Lorenz Luciano (Belgio)

83 Alvaro Carpe (Spagna)

88 Shinya Ezawa (Giappone)

93 Arbi Aditama (Indonesia)

94 Guido Pini (Italia)

95 Marco Chincolla (Argentina)

Foto: Gold & Goose/Red Bull Rookies Cup