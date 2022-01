La North West 200 si farà: appuntamento a maggio

Confermata ufficialmente l'edizione 2022 della North West 200: si tornerà a correre al Triangle dall'8 al 14 maggio prossimi.

Ritorna la North West 200. Dopo due anni di cancellazioni dovute all’emergenza COVID-19, la grande classica del “Triangle” andrà in scena dall’8 al 14 maggio prossimi. In data odierna il Comitato organizzativo dell’evento ha confermato la regolare disputa della manifestazione, sancendo così l’effettivo ritorno delle road races internazionali dopo due anni.

PROGRAMMA

L’edizione 2022 della North West 200 andrà in scena nella settimana dall’8 al 14 maggio. Per quanto concerne il programma di gare, si partirà nel tardo pomeriggio di giovedì 12 maggio con le prime gare delle classi Supersport, Superstock e Supertwin. Dalle 10:00 di sabato 14 maggio il “Race Day” con, in sequenza, Supersport, Superbike, Supertwin, Superstock ed il main event rappresentato dalla NW200 Superbike Race.

I PROTAGONISTI AL VIA

Di fatto si tornerà in azione dopo due anni di un sostanziale nulla di fatto per le road races internazionali, con la cancellazione della stessa North West 200, Tourist Trophy e Ulster Grand Prix. Tra i big annunciati, lo squadrone Honda Racing UK si presenterà con Glenn Irwin ed il clamoroso ritorno di John McGuinness, in sella alla CBR 1000RR-R successivamente prossimo a raggiungere il traguardo delle 100 gare disputate al TT.