Ducati quest’anno tornerà protagonista al Tourist Trophy dell’Isola di Man. Michael Dunlop, dopo settimane di trattative, ha annunciato che prenderà parte al TT 2020 con una Ducati Panigale V4 R preparata dal Paul Bird Motorsport tra Senior TT e Superbike.

Dalle 19 vittorie all’attivo al TT, Michael Dunlop ha scelto Ducati per l’edizione 2020. “Micky D” disporrà di una Panigale V4 R preparata dal Paul Bird Motorsport, squadra che ha monopolizzato la scena lo scorso anno nel BSB con la nuova nata di Borgo Panigale. Con la V4 R il team di Paul Bird ha già affrontato la North West 200 (con Alastair Seeley) ed il Macau Motorcycle Grand Prix (con John McGuinness e David Johnson), ma adesso la sfida-TT è indiscutibilmente la più suggestiva. Ancor più con un road racer del calibro di Dunlop.

Michael Dunlop proverà la Ducati Panigale V4 R domani a Jerez de la Frontera, teatro della seconda tornata di test ufficiali del BSB 2020.

So here it is superbike ride for 2020 and don't it just look mean as pic.twitter.com/PyAW9wcNLB

— Michael (@M_Dunlop3) February 29, 2020