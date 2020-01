John McGuinness con Kawasaki al TT 2020

John McGuinness passa alla Verdona per il Tourist Trophy e North West 200: correrà con il team Quattro Plant Bournemouth Kawasaki.

Archiviata la pluriennale esperienza in Honda dopo l’incidente alla North West 200 e conclusa una parentesi in Norton, John McGuinness passa alla verdona di Akashi. Per l’edizione 2020 del Tourist Trophy e della North West 200, il “Morecambe Missile” difenderà i colori del team Quattro Plant Bournemouth Kawasaki, squadra che ha lasciato il BSB per concentrarsi esclusivamente sulle corse su strada.

GREEN MCGUINNESS

23 vittorie (secondo solo a Joey Dunlop) al TT, John McGuinness disporrà di una Kawasaki Ninja ZX-10RR per il Senior TT, Superbike e Superstock. “I risultati ottenuti da Bournemouth Kawasaki con Hillier nelle passate edizioni del TT attestano il valore della squadra”, afferma McG. “Pete (Extance, titolare del team) mi ha raggiunto a Morecambe per incontrarmi e formulare la sua proposta per il 2020. Non c’è voluto molto per trovare l’accordo: è stata una decisione facile da parte mia per iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera che mi rende estremamente entusiasta“.

PROGRAMMI 2020

Recentemente impegnato al Macau GP con PBM Ducati, per McGuinness è prevista al momento la sola partecipazione alla North West 200 e Tourist Trophy. Al “Triangle” il team Quattro Plant Bournemouth Kawasaki sarà inoltre presente con Alastair Seeley, recordman di successi alla NW200.