Daniel Holgado vince Gara 2 a Valencia, ma a Pedro Acosta basta il secondo posto: ecco il nome del nuovo campione Red Bull Rookies Cup! 3° David Muñoz.

Si chiudono i giochi in Red Bull Rookies Cup. La vittoria in Gara 2 va a Daniel Holgado, ma con il secondo posto Pedro Acosta è il nuovo campione! La giusta conclusione di un’annata particolare ma che l’ha visto grande protagonista, tra vittorie in sequenza, battaglie in gara e varie pole position. Terza piazza finale per David Muñoz, altro grande protagonista di questa gara. Fine della corsa con un round ancora da disputare, la prossima settimana si corre di nuovo a Valencia.

La gara

Scatta al meglio il poleman e leader in campionato, tallonato da Holgado e David Muñoz, registriamo invece un incidente multiplo nelle prime curve. Coinvolti Tonn, Daniel Muñoz, Ogden e van Eerde (a podio proprio in Gara 1), tutti costretti al ritiro. Primi tre subito in fuga (Muñoz stampa anche il nuovo record in gara in 1:41.975), dietro altri piccoli gruppi a seguire: col botto iniziale la griglia si è subito sgranata.

Non manca un bel rischio per Acosta, fortunatamente senza conseguenze. In seguito arrivano anche sanzioni per limiti della pista, comminate Long Lap Penalty per Bertelle e Millan. In testa nessuno ormai può raggiungere il combattivo terzetto di piloti: per la prima volta in questa stagione vince Daniel Holgado! Un ultimo sorpasso su Pedro Acosta lo priva della doppia soddisfazione, ma arriva il bottino grosso: è campione Rookies Cup 2020. Terzo gradino del podio infine per David Muñoz.

