Red Bull Rookies Cup, c'è il calendario 2020. Una stagione che vedrà i giovani piloti in azione in Austria ed in Spagna. Ecco date e circuiti.

Il 2020 scatta anche per la Red Bull Rookies Cup, con ben 12 gare in programma. Sei round stagionali divisi su tre circuiti europei: parliamo di Spielberg, Aragón e Valencia. Un calendario se vogliamo atipico, ma che anche per quest’anno garantirà il via a questo campionato di giovanissimi.

Si comincia ad agosto con ben tre giorni di test da realizzare al Red Bull Ring. Su questo circuito poi inizierà la nuova stagione, con due round e quattro gare inserite nel calendario. A fine ottobre poi l’attività si sposterà al MotorLand Aragón, con altri due appuntamenti da disputare. Il 2020 si chiuderà a novembre a Valencia, in concomitanza con gli ultimi due Gran Premi stagionali della MotoGP.

I 26 giovanissimi piloti schierati quindi dovranno aspettare meno di due mesi per salire in sella alle loro KTM RC 250 R. Ragazzi provenienti da svariati paesi del mondo, dalla Thailandia agli USA, passando per tanti stati europei. Due i nostri portacolori pronti a mettersi in evidenza quest’anno: Matteo Bertelle, alla seconda stagione, e l’esordiente Luca Lunetta.

Il calendario 2020

2-4 agosto: Preseason Test a Spielberg, Austria

15-16 agosto: Gara 1 & Gara 2 a Spielberg, Austria

22-23 agosto: Gara 3 & Gara 4 a Spielberg, Austria

17-18 ottobre: Gare 5 & 6 ad Aragón, Spagna

24-25 ottobre: Gare 7 & 8 ad Aragón, Spagna

7-8 novembre: Gare 9 & 10 a Valencia, Spagna

14-15 novembre: Gare 11 & 12 a Valencia, Spagna

Entry list provvisoria

5 Tatchakorn Buasri (Thailandia)

6 Phillip Tonn (Germania)

7 Daniel Muñoz (Spagna)

11 Alex Escrig (Spagna)

13 Sho Nishimura (Giappone)

19 Scott Odgen (Gran Bretagna)

23 Alex Millan (Spagna)

24 Iván Ortolá (Spagna)

28 Matteo Bertelle (Italia)

29 Billy van Eerde (Australia)

33 Izan Guevara (Spagna)

34 Mario Aji (Indonesia)

37 Pedro Acosta (Spagna)

38 David Salvador (Spagna)

39 Bartholomé Perrin (Francia)

48 Gabin Planques (Francia)

55 Noah Dettwiler (Svizzera)

58 Luca Lunetta (Italia)

64 David Muñoz (Spagna)

80 David Alonso (Colombia)

84 Zonta van den Goorbergh (Paesi Bassi)

88 Artem Maraev (Russia)

89 Marcos Uriarte (Spagna)

95 Collin Veijer (Paesi Bassi)

96 Daniel Holgado (Spagna)

97 Rocco Landers (Stati Uniti d’America)