Red Bull Rookies Cup, Stiria: Gara 1, tris Pedro Acosta

Pedro Acosta, tris di vittorie in questo inizio di stagione Red Bull Rookies Cup. A podio Daniel Holgado e David Muñoz, domenica Gara 2.

La Red Bull Rookies Cup ha già il suo dominatore: tre gare finora disputate, tre successi di Pedro Acosta. Il giovane spagnolo trionfa anche nella prima competizione del secondo weekend consecutivo in Austria, tentando già la fuga in classifica generale. Podio nuovamente tutto spagnolo con Daniel Holgado e David Muñoz: la rivincita sarà domenica alle 15:30, chi riuscirà a contrastare il giovane leader in campionato?

La prima competizione di questo weekend scatta in ritardo: le temute gocce di pioggia sono comparse quando i giovani piloti erano già in griglia. Tutto fermo, poi rapida procedura di ripartenza (sembra si sia trattato appunto solo di qualche goccia) e distanza di gara ridotta a 16 giri. Prima casella per Pedro Acosta, autore della pole position, con Daniel e David Muñoz a completare la prima fila. Ottimo lo scatto di questi ultimi due in particolare, ma è solo l’inizio di una nuova intensa battaglia.

Da segnalare la caduta di Tonn: certo non il miglior modo per il giovane tedesco per festeggiare il suo compleanno. Si ritira poi anche Landers, vittima di problemi tecnici alla sua KTM, KO anche il nostro Luca Lunetta, non mancano Long Lap Penalty per svariate uscite di pista (su tutti Perrin ed Escrig). In testa chi riuscirà ad avere lo spunto migliore? La risposta ce l’abbiamo solo alla bandiera a scacchi: Pedro Acosta conquista il terzo successo stagionale, sul podio con lui Daniel Holgado e David Muñoz.

