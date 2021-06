Red Bull Rookies Cup, Sachsenring: Matteo Bertelle, il primo successo

Prima gara al Sachsenring nel segno di David Alonso, in Gara-2 trionfo tricolore. Dopo la prima pole, Matteo Bertelle conquista la prima vittoria.

Tappa Red Bull Rookies Cup al Sachsenring che parla italiano per metà. Il giovane colombiano David Alonso si è imposto sabato in Gara-1, riprendendo anche la leadership, ma domenica è Matteo Bertelle a prendersi la scena. Dopo la sua prima pole position, il nostro portacolori riesce a mettere a referto il suo primo sigillo in campionato, con un pizzico di fortuna in un ultimo giro segnato da multipli incidenti. Due corse da 19 giri ciascuna sotto il gran caldo di questi giorni, ma le battaglie non sono mancate.

Gara-1

Una prima corsa con un gran numero di piloti protagonisti ed in aperta competizione per la zona podio. Non si sono certo risparmiati questi ragazzini, ma alla fine lo spunto vincente è stato quello di David Alonso, calmo inizialmente ed in seguito sempre più determinato a dire la sua per il bottino grosso. Una tattica che l’ha premiato, permettendogli non solo di vincere ma anche di riprendersi la prima piazza in campionato. Sul podio con lui Marcos Uriarte e David Muñoz (nonostante una Long Lap arrivata dopo le qualifiche). Miglior italiano al traguardo è stato Filippo Farioli 7° davanti a Luca Lunetta, Demis Mihaila chiude 14°, sfortunato Matteo Bertelle caduto all’ultimo giro.

Gara-2

Seconda corsa del weekend, ma la battaglia non è certo meno serrata. Stavolta il poleman però è un po’ più fortunato: sempre protagonista nel gruppo di testa, nei giri finali riesce ad evitare un incidente che vede protagonisti cinque piloti. Era impossibile entrare in sei tutti assieme nella prima curva… Un fatto che però permette a Matteo Bertelle di prendere così un bel margine sugli altri inseguitori, conquistando così la sua prima vittoria in campionato. Secondo posto finale per Daniel Muñoz, arriva il primo podio per Tatchakorn Buasri, che guadagna il terzo gradino grazie ad una sanzione comminata a Moreira per track limits. Riguardo gli altri nostri portacolori, ottimo sesto posto di Luca Lunetta, mentre chiude la top ten Filippo Farioli. Sfortunato invece Demis Mihaila, costretto al ritiro per problemi meccanici.

La classifica generale

Foto: Red Bull Rookies Cup