Red Bull Rookies Cup, pubblicato il calendario 2021 provvisorio. Sette round in totale, uno in Italia, c'è il debutto al KymiRing. Ecco circuiti e date.

Red Bull Rookies Cup che ha la prima stesura del calendario 2021. Certo è provvisorio, come per gli altri campionati tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione attuale. Ma si conferma il massimo impegno da parte di tutti per avere una situazione il più ‘normale’ possibile per queste giovani promesse delle due ruote (ricordiamo, quattro italiani l’anno prossimo).

Programmati i test a metà aprile a Jerez, con le gare vere e proprie che scatteranno ad inizio maggio proprio sulla pista andalusa. Segue poi l’appuntamento italiano, tappa al Mugello per questi giovani piloti, per poi correre al Sachsenring e nella mitica ‘Cattedrale delle due ruote’, il TT Circuit Assen. Debutto poi in Finlandia sul nuovissimo KymiRing, per poi andare in Austria ed infine chiudere la stagione al MotorLand Aragón a settembre. Di seguito tutte le date.

Calendario provvisorio

Test

15-16 aprile – Spagna – Circuito de Jerez

Gare

01-02 maggio – Spagna – Circuito de Jerez

29-30 maggio – Italia – Autodromo del Mugello

19-20 giugno – Germania – Sachsenring

26-27 giugno – Paesi Bassi – TT Circuit Assen

10-11 luglio – Finlandia – KymiRing

14-15 agosto – Austria – Red Bull Ring

11-12 settembre – Aragón – MotorLand Aragón