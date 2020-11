Red Bull Rookies Cup: doppio match point per Acosta a Valencia

Ultimo doppio round Red Bull Rookies Cup. Pedro Acosta leader con margine, ma ci sono 100 punti in ballo ed i rivali sono pronti alla sfida. Presentazione e orari.

Due eventi per decidere il nuovo campione Red Bull Rookies Cup, entrambi a Valencia. Si comincia questo fine settimana col penultimo round stagionale. L’uomo da battere è senza dubbio Pedro Acosta, che arriva con un margine di ben 46 punti sul fresco campione ETC David Alonso e 56 su Ivan Ortolá. Due piloti che, lo ricordiamo, si sono divisi i successi a Teruel, interrompendo la striscia positiva del leader in campionato (sei vittorie in sei gare fino a quel momento). Avremo altre sorprese al Circuit Ricardo Tormo?

Certo è che il sedicenne spagnolo, dal prossimo futuro nel Mondiale Moto3, proverà a chiudere i conti il più presto possibile. Con 100 punti ancora in ballo, 50 questo weekend, i rivali però sono più determinati che mai a dargli filo da torcere fino alla fine. Alonso e Ortolá in primis, ma non solo: matematicamente sono ancora sette i piloti che possono ambire al titolo 2020. Aggiungiamo Daniel Muñoz, Daniel Holgado, David Muñoz e David Salvador. Segnaliamo che quest’ultimo ha riportato una lesione al coccige sabato, nell’evento conclusivo del CEV Moto3.

Due le gare in programma questo weekend, visibili in diretta su www.redbull.tv: sabato si disputerà Gara 1 alle 16:30, domenica c’è Gara 2 alle 15:30. Orari però al momento provvisori e soggetti a possibili cambiamenti, ma certo si correrà dopo tutti i turni del Motomondiale. Le gare saranno visibili solo in differita su Sky Sport MotoGP: Gara 1 è domenica 8 novembre alle ore 00:45, Gara 2 invece verrà trasmessa lunedì 9 novembre alle 2:00.

