Red Bull Rookies Cup, caccia a Pedro Acosta al MotorLand Aragón

La Red Bull Rookies Cup riparte questo fine settimana ad Aragón. Tutti contro Pedro Acosta, leader a punteggio pieno dopo due round. Presentazione e orari.

Non solo Motomondiale questo weekend, riparte anche la Red Bull Rookies Cup. Dopo le quattro gare disputate nei due round austriaci, il 16enne Pedro Acosta è al comando con punteggio pieno. Ma saprà ripetersi anche ad Aragón, dove ha corso molto recentemente per gli appuntamenti del Mondiale Moto3 Junior? I rivali sono pronti ad impedirglielo. Si apre un periodo davvero pieno, con 8 gare da disputare in un mese.

Ripartiamo da una tripletta spagnola al comando. Dietro a Pedro Acosta c’è il 14enne David Muñoz, staccato già di 36 punti, mentre è 3° a -48 il 15enne Daniel Holgado. In quarta piazza il primo non iberico, il 14enne colombiano David Alonso, come punti ex aequo con chi lo precede. Piuttosto indietro i nostri due portacolori: Matteo Bertelle occupa la 13^ piazza a -85, mentre l’esordiente Luca Lunetta è 22° con un solo punto, conquistato nella seconda gara in Stiria.

Una volta di più saranno due le competizioni in programma tra sabato e domenica, subito dopo i turni del Motomondiale. Gara 1 scatterà sabato alle 16:30, mentre Gara 2 avrà luogo domenica alle 15:30. La diretta sarà garantita su www.redbull.tv, mentre Sky Sport MotoGP trasmetterà gli eventi solo in differita. Nello specifico, alle 00:45 di domenica 18 ottobre ed alle 2:00 di lunedì 19 ottobre.

La classifica