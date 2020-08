Red Bull Rookies Cup, Austria: Pedro Acosta raddoppia in Gara 2

Pedro Acosta fa sua anche Gara 2 al Red Bull Ring. Podio completato da David Muñoz e da Daniel Holgado, 9° Bertelle.

Ha trionfato sabato in Gara 1, concede il bis in Gara 2. Pedro Acosta non poteva iniziare il 2020 in maniera migliore: il giovane spagnolo è imbattibile in questo primo round Red Bull Rookies Cup. David Muñoz sale sul secondo gradino del podio, terza piazza per Daniel Holgado: in pratica, la top 3 di sabato. Taglia il traguardo in ottava posizione Matteo Bertelle, poi retrocesso di una casella per penalità. Gara completata per Luca Lunetta, anche se in 18° posizione.

Si comincia ed ancora una volta è ottimo lo scatto di Acosta, che dopo il trionfo in Gara 1 vuole mettere le basi per assicurarsi anche la seconda competizione al Red Bull Ring. Pronti ad ostacolarlo David Muñoz, il poleman Daniel Muñoz, Holgado il colombiano Alonso e molti altri, tra i quali anche il nostro Bertelle. Battaglia come sempre serrata tra questi giovanissimi, che regalano anche questa domenica uno spettacolo non inferiore a quanto mostrato sabato.

Ancora una volta però lo spunto vincente sul finale è quello di Acosta, che vola verso il secondo trionfo in questo primo round. Un doppio successo per cominciare al meglio la stagione e porsi subito come l’uomo da battere. Podio completato da David Muñoz e da Daniel Holgado, l’esatta replica di Gara 1. Appuntamento tra una settimana esatta sempre al Red Bull Ring: in concomitanza col Mondiale MotoGP c’è il secondo round Rookies Cup.

La classifica