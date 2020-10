Red Bull Rookies Cup, Aragón-2: Gara 2, David Alonso al fotofinish

Il colombiano David Alonso trionfa in Gara 2 nel secondo evento ad Aragón. Seguono Daniel Muñoz e Ivan Ortolá, 10° Pedro Acosta.

Altro vincitore differente anche in questa seconda gara Red Bull Rookies Cup di Aragón-2. Primo trionfo stagionale per un non-spagnolo, è David Alonso a conquistare il successo al fotofinish. Il giovane colombiano riesce ad avere lo spunto migliore sugli agguerriti rivali, vincendo per appena 39 millesimi su Daniel Muñoz e 60 su Ivan Ortolá terzo. Come sempre è stata una battaglia tra un buon numero di giovanissimi: non sono mancati i contatti, uno di questi ha spedito il leader in campionato Pedro Acosta fuori pista. Riesce poi a rientrare, ma non va oltre la decima posizione al traguardo.

La gara

Ottimo scatto al via per il poleman David Muñoz, che conserva la prima piazza per qualche curva in più rispetto a Gara 1. Ma deve fare subito i conti con Acosta, Holgado e Veijer, che insidiano la testa della corsa. Ma come sempre abbiamo un folto gruppo in lotta, sono ben 14 i più agguerriti per la zona podio. Ad un certo punto il leader in campionato tenta la fuga, ma dura solamente un paio di giri: il gruppo si sgrana, rimangono in nove. Gara davvero imprevedibile, nessuno in particolare sembra capace di emergere sugli altri.

A quattro giri dalla fine cade Buasri, apparso molto dolorante ed evacuato in barella, a terra in seguito anche van Eerde, mentre nella battaglia Acosta finisce davvero lungo. Uno scossone di Holgado al comando crea un effetto a catena, il leader Rookies Cup evita di un soffio Muñoz davanti a lui, salvando anche una caduta. Non vince nemmeno stavolta, anzi chiude ai margini della top ten. Davanti alla fine riuscirà a spuntarla David Alonso, vittorioso per millesimi su Daniel Muñoz e Ivan Ortolá.

La classifica

Foto: Red Bull Rookies Cup