Red Bull Rookies Cup 2021, le novità: il via in Portogallo, tolto Assen

C'è qualche cambiamento nel calendario 2021 della Red Bull Rookies Cup: si comincia in Portogallo, via la tappa ad Assen. Ecco tutte le novità.

Ci sono alcune novità per quanto riguarda il calendario 2021 della Red Bull Rookies Cup. A cominciare da test ed inizio di campionato: non più in Spagna, si parte invece in Portogallo, precisamente a Portimão. Li avranno luogo le prove di inizio aprile, seguite poco dopo dalle prime due gare dell’anno. Tutte le altre tappe spostate in avanti tranne il round al TT Circuit Assen, che invece viene tolto dal calendario. Ricordiamo che si tratta sempre di un calendario provvisorio, ma vediamo nel dettaglio.

L’azione in pista inizialmente doveva scattare il 15-16 aprile a Jerez de la Frontera. Test invece anticipati di qualche giorno e spostati al Autódromo do Algarve, che il 17-18 del mese vedrà ufficialmente il via della stagione con le prime due gare. In Andalucía invece ci si va a maggio per la seconda tappa dell’anno, mentre alla fine del mese si correrà al Mugello. Segue il Sachsenring un mese dopo, confermato momentaneamente il debutto al KymiRing, a cui seguiranno il Red Bull Ring e la chiusura al MotorLand Aragón.

Calendario provvisorio

Test

9-11 aprile, Portimão – Portogallo

Gare

17-18 aprile, Portimão – Portogallo

1-2 maggio, Jerez – Spagna

29-30 maggio, Mugello – Italia

19-20 giugno, Sachsenring – Germania

10-11 luglio, KymiRing – Finlandia

14-15 agosto, Red Bull Ring – Austria

11-12 settembre, Aragón – Spagna

Entry List 2021

5 Tatchakorn Buasri (Thailandia)

7 Daniel Muñoz (Spagna)

8 Eddie O‘Shea (Gran Bretagna)

9 Freddie Heinrich (Germania)

13 Sho Nishimura (Giappone)

14 Cormac Buchanan (Nuova Zelanda)

19 Scott Ogden (Gran Bretagna)

21 Demis Mihaila (Italia)

23 Alex Millan (Spagna)

24 Ivan Ortolá (Spagna)

28 Matteo Bertelle (Italia)

29 Harrison Voight (Australia)

34 Mario Aji (Indonesia)

39 Bartholomé Perrin (Francia)

42 Soma Görbe (Ungheria)

48 Gabin Planques (Francia)

55 Noah Dettwiler (Svizzera)

58 Luca Lunetta (Italia)

64 David Muñoz (Spagna)

77 Filippo Farioli (Italia)

78 Jakob Rosenthaler (Austria)

80 David Alonso (Colombia)

89 Marcos Uriarte (Spagna)

92 Diogo Moreira (Brasile)

95 Collin Veijer (Paesi Bassi)

96 Daniel Holgado (Spagna)