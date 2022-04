Prove di MotoGP: al Mugello debuttano le nuove bandiere elettroniche

Pannelli elettronici a led al debutto anche al Mugello. In attesa dell’evento MotoGP del prossimo maggio, ecco che la Mugello Classic conterà anche su questo nuovo sistema di segnalazione (obbligatorio da quest’anno per il Motomondiale). Venti pannelli permanenti lungo le 15 curve che caratterizzano gli oltre 5 km del tracciato toscano, più un tabellone luminoso presente sulla linea del traguardo. Meglio detto, una bandiera luminosa ogni 500 metri di pista, più un pannello nella Race Control per monitorarle.

Foto: Mugello Circuit

Novità già col massimo grado di omologazione da parte di FIM e FIA. Un modo per garantire con maggiore efficienza le principali comunicazioni tra Direzione Gara e piloti in azione in pista, unita ad una migliore visibilità in caso di maltempo. Il sistema verrà utilizzato anche nelle normali attività quotidiane sul circuito, ma è un primo test importante. Non dimentichiamo che tra poco meno di due mesi tocca al Gran Premio MotoGP d’Italia, in programma nel weekend del 27-29 maggio.

Foto: mugellocircuit.com