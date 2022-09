Fine settimana ricco di attività a due ruote, in punti differenti del mondo e quindi con orari da tenere d’occhio. La MotoGP ritrova il Giappone, la Superbike fa tappa in Catalunya, MotoAmerica e Motocross delle Nazioni (l’entry list completa) infine saranno di scena negli USA. Per i primi due campionati parliamo di dirette o differite su Sky Sport e TV8, per il MotoAmerica ci sono Sky Italia, Eurosport Player e Discovery+. Infine per il MXoN la diretta streaming integrale sarà solo su mxgp-tv.com, con le manche di domenica anche su Eurosport Player e Discovery+. Ce n’è quindi per tutti i gusti, ecco gli orari dei vari eventi in programma.

Gli orari MotoGP

Venerdì 23 settembre

6:15-6:55 Moto3 Prove Libere 1

7:10-7:50 Moto2 Prove Libere 1

8:05-9:20 MotoGP Prove Libere 1

Sabato 24 settembre

2:00-2:40 Moto3 Prove Libere 2

2:55-3:35 Moto2 Prove Libere 2

3:50-4:35 MotoGP Prove Libere 2

5:35-6:15 Moto3 Qualifiche (differita su TV8 dalle 12:00)

6:30-7:10 Moto2 Qualifiche

7:25-7:55 MotoGP Prove Libere 3

8:05-8:45 MotoGP Qualifiche

Domenica 25 settembre

3:00-3:10 Moto3 Warm Up

3:20-3:30 Moto2 Warm Up

3:40-4:00 MotoGP Warm Up

5:00 Moto3 Gara (differite dalle 9:00 su TV8)

6:20 Moto2 Gara

8:00 MotoGP Gara

Gli orari Superbike

Venerdi 23 settembre

09:45-10:15 WorldSSP300 Prove 1

10:30-11:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP Prove 1

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 24 settembre

09:00-09:30 WorldSBK Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:40 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 25 settembre

09:00-09:15 WorldSBK Warm Up

09:25-09:40 WorldSSP Warm Up

09:50-10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta TV8 e Sky Sport MotoGP)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

MotoAmerica (7 ore da aggiungere)

Motocross delle Nazioni, gli orari

Sabato 24 settembre

20:20 MXGP Qualifying Heat

21:20 MX2 Qualifying Heat

22:20 Open Qualifying Heat

Domenica 25 settembre

16:50 Finale B

19:00 MXoN Gara 1 (MXGP e MX2)

20:30 MXoN Gara 2 (MX2 e Open)

22:00 MXoN Gara 3 (MXGP e Open)