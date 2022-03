Pirelli fornitore unico del CIV Junior e Coppa Italia Junior

Pirelli aumenta il proprio impegno nei campionati riservati alle giovani leve del motociclismo. Nel 2022 la marca italiana sarà fornitrice unica delle gomme utilizzate nel Campionato Italiano Velocità Junior e per la Coppa Italia Junior. L’accordo raggiunto con la Federmoto Italiana prevede l’equipaggiamento di tutte moto Ohvale utilizzate nelle due serie propedeutiche. Nella foto d’apertura il presidente FMI Giovanni Copioli è con Danilo Bernini, moto business unit director di Pirelli in Italia.

“I più veloci alla World Series MiniGP”

“Pirelli è da sempre promotrice di progetti a sostegno dei giovani piloti” ha commentato Giorgio Barbier, direttore del settore racing moto di Pirelli. “Essere stati scelti dalla Federazione Motociclistica Italiana come fornitore unico per il Campionato Italiano Velocità Junior è un forte riconoscimento di questo impegno e della posizione di riferimento che Pirelli ricopre in ambito sportivo. I primi classificati del Campionato Italiano avranno inoltre accesso alla FIM MiniGP World Series Finale. E’ un progetto nato grazie alla partnership con FIM, Dorna Sports S.L. e Ohvale, per unificare le competizioni nazionali, regionali e continentali MiniGP di tutto il mondo, e di cui Pirelli è partner e Fornitore Unico dal 2021”.

Gomme da grandi per giovani piloti

I giovani piloti impegnati nel CIV Junior gareggeranno su Ohvale equipaggiate con il nuovo Pirelli DIABLO Superbike da 10” in mescola SC1. Questo prodotto sfrutta tutto il know-how tecnologico acquisito da Pirelli in diciotto anni di fornitura unica del Campionato Mondiale Superbike, e sarà in grado di offrire alti livelli di grip, allo stesso tempo facilità di utilizzo e un comportamento intuitivo.