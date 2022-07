Paolo Pirozzi dalla Luna al World Ducati Week: ultima tappa a Napoli

Paolo Pirozzi ha messo a segno il suo ultimo volo, coprendo la distanza di 80.000 km in cento giorni. Il pilota partenopeo ha così totalizzato gli 800mila km sempre e solo con Ducati, la stessa distanza che intercorre tra la Terra e la Luna andata/ritorno. Ritornato nei confini italiani ha fatto tappa al World Ducati Week da dove ci ha inviato la sua ultima pagina di diario.

Il ritorno in Italia di Paolo Pirozzi

Stavo ritornando da Estonia, Lettonia e Lituania, mi sono ritrovato in Ungheria. La Transfagarasan l’avevo passata, ripassata, vissuta, goduta per nove volte e ora toccava anche alla decima. Uno scenario meraviglioso fatto di pieghe, accompagnato da una cascato, con l’asfalto nero e i cordoli realizzati su misura. Mia continuava a volare con il suo chilometraggio, ma il volo diventava sempre più impegnativo, fisicamente ero provato, il cibo a volte è mancato per il caro benzina, ho usato gli hotel più economici e scomodi. L’importante era avere i piedi sulle pedaline per continuare anche questa impresa. La prossima tappa è il World Ducati Week: Romania, Ungheria, Austria, Slovenia ed eravamo finalmente pronti per attraversare il confine italiano.

Il battito del cuore è letteralmente cambiato, un’emozione indescrivibile, la scritta “Italia” sul cartello che fissai per alcuni minuti. Stavo tornando dalla Luna e la destinazione è il WDW. Alle 05:30 del mattino eravamo al confine, pensavo a tutto e a niente, avevo raggiunto gli 80mila chilometri, il resto era tutta discesa. Abbiamo preso le strade più interne passando per Monfalcone fino ad approdare al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ poco prima delle 14:00. L’abbraccio dei fan è stato un qualcosa di indescrivibile per chi ritornava in patria da poche ore. Tra i primi ad abbracciarmi Ernesto Marinelli che mi avevo accompagnato al momento della partenza.

Dopo essere stato ospite di Termignoni c’è stata una sessione autografi, ringraziando i presenti per la loro energia che non ci hanno mai fatto mancare. E mi sono ritrovato a fare da testimone ad un coppia di ducatisti che hanno deciso di “sposarsi” a Misano, con Paolo Ciabatti (direttore sportivo Ducati Corse, ndr) a fare da grande cerimoniere. Adesso manca l’ultima tappa, con la mia città e la mia gente pronte ad accogliermi come solo a Napoli sanno fare.