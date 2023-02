Nuova sfida per Doriano Vietti: National Trophy su Aprilia del Team RR

Doriano Vietti Ramus ha deciso. Quest’anno parteciperà al National Trophy 1000 con l’Aprila del team RR, diretto da Dario Alberti. Il fratello maggiore di Celestino, l’anno scorso aveva partecipato al Campionato Italiano Superbike su Aprilia Nuova M2. Era stato il miglior esordiente, aveva conquistato dei buoni piazzamenti e terminato il campionato all’ottavo posto. Oltre al National al National, Doriano Vietti Ramus parteciperà anche a quattro gare della Pirelli Cup.

Dario Alberti gareggia da tanti anni e dal 2018 è il responsabile del team RR. Sia pilota che team manager, l’ anno scorso si è classificato quarto nella Pirelli Cup con diversi podi all’attivo.

“Ci tenevo molto a schierare Doriano – spiega Dario Alberti a Corsedimoto – è un pilota forte ed era da anni che lo avrei voluto nel mio team. Finalmente abbiamo trovato l’accordo. Partecipiamo al National alla Pirelli Cup con l’obbiettivo di puntare in alto. Siamo al terzo anno con Aprilia, una moto che Doriano conosce già e quest’anno si potrà veramente divertire perché con le Pirelli e la centralina originale va anche meglio rispetto a quella che guidava al CIV”.

Doriano Vietti Ramus, perché hai deciso di fare il Nationa Trophy?

“Ho sempre pesato di fare il National Trophy. Già nel 2022 avevi voluto fare questo campionato poi avevo fatto il CIV. Lavoro tutto la settimana come meccanico nell’azienda di famiglia e nel week-end vado in circuito. Nel Campionato Italiano Superbike ci sono sempre due gare, si gira tanto, il livello è molto alto e quest’anno lo sarà ancora di più: è un campionato abbastanza impegnativo per chi non fa il pilota a tempo pieno. Il National invece è bello, con piloti comunque forti, ma è un po’ meno tosto. Qui penso di poter lottare per il podio e raccogliere qualche bella soddisfazione. Mi sto allenando tantissimo, più che in passato, per cercare di fare veramente bene”.

Tuo fratello Celestino verrà alle gare?

“L’anno scorso è venuto due volte: una a Misano ed un’altra al Mugello. Quando è libero viene sicuramente il fatto che ha sempre tanti impegni. Io stesso vorrei andare più spesso a vederlo ma tra le mie gare, il lavoro e gli allenamenti faccio un po’ fatica. Lo seguo comunque da vicino e quando corre lui faccio più fatica che se gareggiassi io. Ci facciamo il tifo reciprocamente”.

Come vedi il 2023 di Celestino?

“Personalmente sono soddisfatto anche del suo 2022. La stagione era iniziata alla grande poi non è riuscito a lottare per il titolo fino alla fine ma ha fatto comunque uno splendido campionato. Non posso che essere grato alla sua squadra ed orgoglioso di lui. Quest’anno corre con Fantic e quando si gareggia per una Casa è sempre il top. Sono molto fiducioso e credo che mio fratello darà veramente il centodieci per cento”.

Foto Salvatore Annarumma