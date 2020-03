Northern Talent Cup, cambia il calendario 2020. Posticipato il round ad Assen, da rivedere i test a Oschersleben e la tappa in Austria.

Ci sono novità anche per quanto riguarda la stagione inaugurale della Northern Talent Cup. Cambia il calendario del 2020, che segue a ruota eventi rivisti in altri campionati. Nello specifico il rinvio del Dutch Round del Mondiale Superbike, così come l’IDM che posticipa l’inizio di stagione in Austria. Le tappe riviste di questo nuovo campionato per giovanissimi dal nord Europa sono proprio queste.

Il test invernali a Oschersleben, originariamente previsto il 4 e 5 aprile, subirà inevitabili cambiamenti: le nuove date verranno annunciate entro due settimane. La tappa nei Paesi Bassi, non più dal 17 al 19 aprile, passa al 21-23 agosto, mentre si lavora con l’IDM. Serve una nuova data per l’appuntamento in Austria, o quantomeno un altro circuito che possa ospitarlo. Al momento rimane confermato il round dal 3 al 6 giugno a Oschersleben, sovrapposto all’evento Speedweek.

Il campionato però inizierà solo quando saranno stati svolti i test. Un nuovo calendario verrà pubblicato non appena possibile. Dorna si sta impegnando per mantenere anche il numero di eventi previsti per la Northern Talent Cup: non è in programma infatti una cancellazione del campionato.