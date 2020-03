La Northern Talent Cup rinvia la sessione di test prevista ad inizio aprile a Oschersleben. Le nuove date verranno comunicate quanto prima.

La Northern Talent Cup si ferma ancora prima di cominciare. L’emergenza coronavirus ha costretto tutte le parti in causa a posticipare il primo test in programma per questo nuovo campionato. I giovanissimi al via in questa stagione inaugurale non scenderanno in pista il 4-5 aprile a Oschersleben, ma in un’altra occasione. Le nuove date verranno annunciate in seguito.

Chiaramente al momento la priorità è attuare tutte le misure utili ad arginare il diffondersi di questo virus, che sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese. Serve garantire la salute delle persone, con misure che stanno provocando svariati rinvii in tutti i campionati sportivi. Dorna Sports sta monitorando da vicino l’evolversi della situazione, anche in base alle disposizioni dei vari governi.

Servirà cambiare il calendario, visto che non ci saranno gare finché i piloti non avranno la possibilità di svolgere i test. La prima gara della Northern Talent Cup al momento sarebbe in programma per il 17-19 aprile, in concomitanza con il WorldSBK, al TT Assen (circuito che rimarrà chiuso fino al 6 aprile, in ottemperanza alle ultime ordinanze). Come detto, le nuove date verranno comunicate presto.