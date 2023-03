Niccolò Antonelli verso 600? A Misano si è allenato con una R6

Giornata in pista per Niccolò Antonelli che non saliva in moto da mesi. Il pilota cattolichino ha girato con una Yamaha R6 totalmente stradale durante la giornata organizzata da Michele Pirro. I tempi non sono stati rivelati e comunque non avrebbero fatto testo però a prima vista non è andato male, anzi, è apparso piuttosto veloce. Niccolò Antonelli non saliva su una moto di questo tipo da anni.

Semplice allenamento o qualcosa di più? “E’ solo un allenamento – glissa Niccolò – volevo andare un po’ in moto prima d’iniziare i test per l’Europeo Moto2 ed ero curioso di girare su una 600 anche se è questa è in versione Stock ed ovviamente va più piano delle Moto2 a cui sono abituato. In futuro non si sa cosa succederà, non mi precludo alcuna possibilità a priori”.

Il pilota romagnolo dunque sembra non chiudere completamente le porte Supersport o Superbike. La sua priorità ora è tornare del Motomondiale ed è per questo che scelto di partecipare all’ Europeo Moto2. A proposito di Moto2, Niccolò non ha voluto proferir parola sulla sua ultima stagione nel Motomondiale e sulla Fantic. Vuole evitare ogni possibile, eventuale, polemica ed è comprensibile.

Quest’anno molti pensavano di vederlo in Supersport, come hanno fatto tantissimi ex piloti di Moto2 protagonisti nel WSSP poi nel WSBK ma forse Niccolò teme sia un po’ una strada senza uscita. Eppure Lorenzo Savadori era passato dal Motomondiale 125 alla Stock 1000, alla SBK ed è approdato poi alla MotoGP. Pirro stesso aveva iniziato la carriera nel Motomondiale 125 ma ha costruito poi la sua carriera nel paddock del WSBK grazie al quale è diventato poi tester Ducati ed ha corso tante gare in MotoGP. Tra l’altro Antonelli e Pirro hanno chiacchierato a lungo assieme in occasione dei test di oggi anche se Michele è uomo Ducati e Niccolò ha girato su una Yamaha. In ogni caso, Niccolò Antonelli in 600 o in 1000 non appare più come un’ipotesi remota.