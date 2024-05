National Trophy Vallelunga: Filippo Rovelli il più veloce del venerdì

Filippo Rovelli lo aveva detto “il favorito è Luca Salvadori ma sono convinto che ce la possiamo giocare”. E così è stato nel venerdì delle prove libere del National Trophy a Vallelunga. Il pilota del team Pistard ha stabilito il miglior tempo in sella alla BMW sia al mattino in 1’37.230 che al pomeriggio il 1’36.767. Il turno pomeridiano però è stato interrotto anticipatamente per un incidente causato dalla presenza di olio sull’asfalto che ha coinvolto Remo Castellarin (autore del quarto tempo) e Lorenzo Sommariva. Nulla di grave per entrambi che sono stati portati al centro medico per accertamenti e sono stati poi subito dimessi.

Nelle libere del mattino alle spalle di Rovelli si erano classificati nell’ordine Alessandro Andreozzi, Luca Salvadori e Gabriele Ruiu, presente come wild card. Grande equilibrio dunque tar i piloti e pure tra le case motociclistiche con BMW, Aprilia e due Ducati ai primi quattro posti. Nel pomeriggio era partito forte Salvadori poi era passato al comando Rovelli che ha preceduto Salvadori e Ruiu. Nel secondo turno Andreozzi non era riuscito a trovare il giro buono, forse lo avrebbe fatto nel finale ma nulla da fare.

Alla luce dei crono del venerdì si prevedono due giornate all’insegna dell’equilibrio. Vallelunga, tra l’altro, è la pista di casa del team Pistard che ha sede proprio nell’impianto romano e lì svolge quindi tanti test. Circuito casalingo pure per Gabriele Ruiu e il team B-Max.

Sabato i piloti del National Trophy 1000 scenderanno in pista alle 12.55 per il primo turno di qualifiche di 20 minuti ed alle 18.55 per il secondo turno della stessa durata. Domenica alle 12.15 in via della gara sulla distanza di 10 giri.

Foto Dani Guazzetti

NATIONAL TROPHY 1000 VALLELUNGA – COMBINATA PROVE LIBERE: