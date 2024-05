National Trophy: Salvadori a caccia del bis, Lanzi per ora è fermo

Luca Salvadori vuole confermarsi il leader indiscusso del National Trophy 1000. Dopo i recenti successi nel Campionato Italiano Velocità in salita e nell’International Road Racing Championship, si presenta al secondo appuntamento stagionale del National deciso ad allungare la sua striscia di vittorie. Salvadori, in sella alla Ducati V4R del Broncos Racing Team, dovrà vedersela con Filippo Rovelli BMW del Pistard, Alessandro Andreozzi con l’Aprilia del team RR e con Gabriele Ruiu presente come wild card con la Ducati del team B-MAX.

Non sarà presente alla gara Matteo Baiocco, a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Baiox, lo ricordiamo, lavora come tecnico di pista Aprilia di MotoGP e quindi non farà tutte le gare del National Trophy.

Niente National Trophy per Lorenzo Lanzi, almeno per ora

Lorenzo Lanzi non parteciperà al National Trophy a Vallelunga e non si sa quando e se tornerà a correre. Il pilota romagnolo non ha nessunissima intenzione di lasciare le competizioni, anzi. È ancora in forma ed ha una gran voglia di gareggiare. Assurdo però che un pilota che è stato ai vertici del Mondiale Superbike non riesca a trovare una sella nel National Trophy se non come pilota pagante oppure in squadre di basso livello.

“Io vorrei tanto partecipare al National Trophy ma con una moto ed un team all’altezza della situazione – dice Lorenzo Lanzi a Corsedimoto – non voglio più commettere lo stesso errore dei due anni passati. Non mi basta solo una moto ma serve anche un team che sappia lavorare altrimenti non è possibile essere competitivi neppure al National Trophy. Se avessi la possibilità di gareggiare con una buona squadra sarei ben felice di mettermi casco a tuta. Sono convinto che potrei giocarmela ancora per la vittoria”.

Il programma del week-end

Venerdì 24 maggio: due sessioni da 20 minuti l’una di prove libere alle 10.20 e 15.35. Sabato 25 maggio Q1 e Q2 alle 12.55 e 18.25. Domenica 26 maggio la gara che scatterà alle 12.15 su una distanza di 10 giri.