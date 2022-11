National Trophy: cena Pistard per Giannini e festa a sorpresa per Saltarelli

Campione d’Italia e “Quasi campione d’Italia”. Gabriele Giannini e Simone Saltarelli hanno festeggiato il primo ed il secondo posto nel National Trophy 1000. I due eventi si sono svolti nello stesso week-end a centinaia di chilometri di distanza: uno è stato più formale e l’altro più friendly ma sono stati entrambi simpatici.

La cena del Team Pistard

Il Team Pistard ha festeggiato il successo di Gabriele con una cena di tutta la squadra nella stessa giornata di evento BMW Italia. Durante la serata sono stati ringraziati gli amici, gli sponsor e soprattutto Pirelli, partner tecnico della squadra. Gabriele Giannini, alla prima stagione nel National Trophy 1000, ha vinto il titolo rivelandosi uno tra i giovani più interessanti di tutto il panorama internazionale. Dopo l’Eicma la squadra diretta da Gianluca Galesi ufficializzerà i programmi 2023. Al secondo posto nel National Trophy 1000 Simone Saltarelli, tanto veloce quanto sfortunato. La vittoria del campionato si decideva all’ultima gara, ad Imola, ma il pilota di Senigallia è rimasto coinvolto in una brutta caduta. Gara annullata e quindi non ha potuto lottare per il titolo fino alla fine.

Festa a sorpresa per Simone Saltarelli

Simone Saltarelli è ancora ancora convalescente. I suoi amici gli hanno organizzato una bellissima festa a sorpresa assieme alla sua famiglia. Lui ha trattenuto a stento la commozione. Tra i promotori del party tre volti noti del motociclismo: Alessandro Delbianco vice-campione italiano Superbike, Kevin Calia che ha gareggiato in squadra con Saltarelli nel Mondiale Endurance e Roberto Farinelli vincitore del National Trophy 600. Simone, a 37 anni, sta affrontando una tra le sfide più difficili della sua carriera: tornare in forma dopo quell’incidente in cui ha riportato la frattura di sei vertebre ed altri problemi fisici. Il suo obbiettivo è cercare di partecipare al CIV 2023. Il livello del Campionato Italiano Superbike è molto alto e lui deve ripartire praticamente da zero ma sta dimostrando una determinazione straordinaria e vincerà sicuramente anche questa battaglia.

