National Trophy 2023, iscrizioni aperte da lunedì 28 novembre

Annunciata una grande novità per il prossimo National Trophy, viste le tantissime richieste già arrivate da altre serie. Anticipata infatti la data delle iscrizioni: già da lunedì 28 novembre si apriranno le prelazioni per coloro che hanno corso nel campionato quest’anno. I piloti possono così assicurarsi fino al 15 dicembre un posto in griglia per il 2023. Dopo questa data si apriranno ufficialmente anche le iscrizioni per coloro che non hanno mai corso in National Trophy.

Un annuncio che segue quanto già confermato in precedenza all’EICMA da parte del Moto Club Spoleto, promoter del campionato: il monogomma Pirelli per la classe 1000 e il monogomma Dunlop per la classe 600. Virus Power poi diventerà title sponsor del prossimo National Trophy, con scontistiche particolari per l’acquisto dei capi, oltre a classifiche speciali e montepremi destinati ai piloti Virus Power.

“Siamo stati sommersi di richieste” ha commentato Daniele Cesaretti, presidente del Moto Club Spoleto. “Piloti che negli anni scorsi hanno gareggiato in Coppa Italia e ora vorrebbero salire di categoria, cimentandosi nel nostro campionato.” Sul sito www.nationaltrophy.it si può scaricare il modulo apposito. Gli interessati confermeranno così la propria prelazione, l’iscrizione vera e propria avverrà poi in un secondo momento.

Foto: National Trophy