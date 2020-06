Nannelli Riders Academy, il 2020 è ripartito in sicurezza

Nannelli Riders Academy, l'attività è ripartita. A breve riprendono anche i corsi per bimbi dai 6 ai 12 anni. Non mancano modifiche al calendario.

La Nannelli Riders Academy, la realtà formativa più all’avanguardia sullo scenario nazionale, ha ripreso l’attività con i corsi F.S.A. (Formazione Sportiva Agonistica). Già dall’inizio del mese di giugno si è tornati in azione presso il Mugellino. Grazie all’intensa attività del suo fondatore Gianluca Nannelli ed all’impegno FMI per i protocolli sanitari, anche i corsi ludico formativi sono pronti per ripartire.

Si torna in pista quindi con l’unica realtà a ricevere la denominazione di Scuola Federale Velocità per l’avviamento alla guida di una minimoto. Un progetto che in precedenza ha coinvolto ben 1600 bambini e bambine, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, provenienti da tutto il territorio italiano. Fino alla fine dell’anno ci saranno due tipi di corsi, vediamo nello specifico quali sono.

Parliamo di un corso Prime Pieghe, ovvero avviamento e perfezionamento alla guida della minimoto per bambini neofiti e praticanti poco esperti. Serve il certificato medico non agonistico oppure il certificato medico sportivo valido per tutto l’anno. Il secondo è il corso Formazione Sportivo Agonistica, per i bambini che stanno intraprendendo l’attività sportiva. Questi devono essere dotati di Licenza FMI agonistica, tessera minisport e sport.

IL CALENDARIO 2020 (CON MODIFICHE A SEGUIRE)

Come detto, inevitabili anche modifiche al calendario. Nello specifico, il 20-21 giugno non si corre al Mugello, così come salta l’appuntamento a Misanino del 16 giugno. Ad Ottobiano (South M. Kart) si riparte da luglio, mentre ci sarà una tappa sul circuito La Scintilla di Rieti il 27 giugno.