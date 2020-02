Partiti da Rieti i corsi riservati ai baby aspiranti piloti tenuti dall'ex pilota Superbike. Gianluca Nannelli "La formula funziona, che successo!"

La Nannelli Riders Academy è la realtà ludico formativa più all’avanguardia sullo scenario nazionale. Nata dalla passione, la dedizione e la disciplina per lo sport del suo fondatore, Gianluca Nannelli pilota di fama mondiale della Superbike. Dopo essersi ritirato dagli scenari iridati, ha il Nanna ha deciso il suo talento per l’insegnamento a tutti i bambini da 6 a 12 anni, con corsi per l’avviamento alla mini-velocità in sicurezza ed ai più esperti per il perfezionamento delle tecniche di guida sportiva.

SCUOLA FEDERALE AVVIAMENTO MINIMOTO

Il principio sul quale si basa questa sinergia, è quello di rendere accessibile a tutti i bambini l’apprendimento delle tecniche di guida, abbattendo i costi a carico delle famiglie. Altro principio è quello di preparare ed istruire i bambini, per renderli più consapevoli della sicurezza di guida, quando in futuro, si troveranno a circolare nel traffico urbano in sella ad un ciclomotore. La sinergia inoltre mette, a disposizione, di tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività agonistica nel motorsport, le basi e le conoscenze per un percorso formativo e sportivo federale FMI.

LA STAGIONE 2020 PARTITA DA RIETI

Lo sviluppo del progetto sul territorio nazionale, vede ben sei circuti adibiti alle attività ludico formative per la stagione 2020. Il calendario è veramente ricco di appuntamenti, il primo si è tenuto sul circuito la Scintilla di Rieti, lo scorso week end. La figura di riferimento per il circuito laziale è il pilota Davide Stirpe. Nannelli ha personalmente formato diversi piloti ed ex piloti per farsi supportare nei vari impianti che compongono il calendario 2020.

INIZIO SOPRA LE ASPETTATIVE

“E’ stato un weekend sopra ogni aspettativa” racconta Gianluca Nannelli. “Le adesioni per il primo appuntamento sul circuito di Rieti sono state oltre la quarantina. Oltre le adesioni per l’avviamento alla mini velocità, sono state diverse quelle per il lato racing”

IL CALENDARIO 2020



INFORMAZIONI E ADESIONI

Per chi fosse interessato ad avere informazioni dettagliate e aderire al progetto Scuola Federale Velocità per l’Avviamento al Motociclismo Minimoto: Sito internet FMI oppure sito internet Nannelli Riders Academy – Contatti diretti Nannelli Riders Academy: Tel -349 0632828 (dalle 09:00 alle 19:00) Email info@nannelliacademy.com