Mugello rende omaggio a Giovanni Di Pillo Ultima gara per Jorge Lorenzo

Il motorsport si è fermato per rendere omaggio a Giovanni Di Pillo. A Mugello hanno sfrecciato le monoposto di Formula 4, le Gran Turismo e tantissime auto impegnate nell’Aci Racing Weekend ma prima delle gare c’è stato un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Di Pillo. “The Voice” era stato lo storico speaker del Mugello ed era amatissimo da tutti gli appassionati. Alla commemorazione ha partecipato la moglie Cristina, in griglia durante il Campionato Italiano Gran Turismo.

Proprio nel GT ha gareggiato Alberto Di Folco, che al Mugello ha vinto la prima delle due gare ed ha dedicato il successo a Federico Esposto, amico fraterno, scomparso tre settimane fa a Misano nella gara del Trofeo Amatori “Era con me in macchina. Lo sentivo…“. Il pilota romano gli avrebbe voluto dedicare anche il titolo italiano: in gara2 ha dato il massimo non è stato abbastanza e il tricolore è andato ad un suo avversario.

Ultimo appuntamento automobilistico stagionale per Jorge Lorenzo, impegnato nella Porsche Carrera Cup Italia. In gara-1 si è classificato nono mentre in gara-2 è stato costretto al ritiro. Jorge ha terminato la stagione al quattordicesimo posto in classifica finale.

“E’ stato fantastico correre per la prima volta la Carrera Cup Italia – commenta – mi sono divertito tantissimo. Non abbiamo finito nel migliore dei modi, sono un po’ triste però l’anno prossimo sarà ancora meglio. Ringrazio tutti per il supporto e vado avanti in questa avventura a quattro ruote”.

