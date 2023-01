Motor Bike Education: tra gli insegnanti d’eccezione anche Michele Pirro

Il Motor Bike Expo festeggia il suo 15° anniversario. Il prossimo week-end oltre 600 espositori provenienti da tutto il mondo presenteranno i loro prodotti o servizi su un’area di 100mila metri quadri. Tante le premiazioni, le presentazioni, gli spettacoli e le iniziative interessanti.

Tra queste una è rivolta agli studenti. I 600 posti messi a disposizione per Motor Bike Education sono andati subito esauriti. Il progetto dei workshop, giunto alla sua nona edizione, è dedicato agli alunni delle scuole superiori. Tanti ragazzi sognano di lavorare un giorno nel mondo del motociclismo e questa è un’occasione per conoscere da vicino un ambiente che può offrire tanti sbocchi professionali.

Venerdì 27 gennaio, oltre 40 classi di studenti provenienti da 4 diverse regioni e 15 istituti, avranno l’onore di avere per un giorno degli insegnanti d’eccezione veramente speciali. Tra questi il pilota Michele Pirro, l’ Innovation Manager di Dell’Orto Paolo Colombi e il Responsabile vendite di Liqui Moly Italia Daniel Tibaldo.

L’evento si svolgerà nell’Auditorium Verdi di Veronafiere. È una vera occasione per i ragazzi che potranno misurarsi con tre diverse realtà che rappresentano una vera eccellenza del settore motoristico.

L’inizio dei workshop è fissato alle ore 9.30. Una volta terminate le lezioni, ragazzi e professori visiteranno i sette padiglioni della manifestazione

Pirro, Colombi e Tibaldo si aggiungono a quelli di chi è salito in cattedra nelle passate edizioni del Motor Bike Education. In particolare Marco Lucchinelli, Enea Bastianini, Alex De Angelis, Alberto Naska, Michael Lichter… Ed in più i rappresentanti di aziende Benelli, Harley-Davidson, Yamaha, Aprilia e Metzeler.