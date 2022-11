Miguel Oliveira di nuovo in auto: debutto nel Rallye Casinos do Algarve

Appena archiviato l’ottimo test con Aprilia RNF a Valencia, Miguel Oliveira si prepara per una nuova sfida. Ci sono di nuovo le quattro ruote all’orizzonte: il pilota MotoGP debutterà nel Rallye Casinos do Algarve (11-13 novembre). Il 27enne di Charneca da Caparica guiderà una Hyundai i20 N Rally2 ed avrà come mentore Ricardo Teodósio, campione nazionale 2021 ed uno dei piloti di riferimento nei rally portoghesi.

Esordio in campionato, ma non un debutto assoluto in auto per il pilota portoghese. Quello è avvenuto nel novembre 2018 a Estoril al volante di una Hyundai i20 R5, marchio di cui Oliveira è diventato ambasciatore appunto quattro anni fa. Nel settembre 2021 ha preso parte alla 24 Ore al Circuit de Barcelona-Catalunya, stavolta con una KTM X-Bow GTX, chiudendo 2°.

Lo scorso dicembre invece si è assicurato il successo nella tappa del Campionato Portoghese di Velocità a Estoril con una Porsche 991 GT3 Cup. Arriviamo a luglio 2022: in coppia con papà Paulo, Oliveira ha trionfato nella categoria TCR nel secondo round CPV a Vila Real alla guida di una Hyundai i30N (i dettagli). Precedenti decisamente di successo, vedremo come se la caverà in questa sfida.

Foto: Facebook