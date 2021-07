MotoGP, Jorge Lorenzo ritorna in pista: giornata speciale a Misano

Il campione MotoGP Jorge Lorenzo ritorna in pista a Misano per un evento organizzato dal marchio di moto elettriche Super Soco.

Jorge Lorenzo sarà sul circuito di Misano il 13 luglio. L’ex pilota MotoGP sarà testimonial della prima edizione della VmotoSocoRace, evento organizzato dal marchio italiano di moto elettriche. Sarà l’occasione per celebrare l’apertura di un nuovo punto vendita ufficiale all’interno delle strutture del circuito.

Il pentacampione, da quest’anno ambasciatore del marchio Super Soco nel mondo, parteciperà a questo evento davvero special. Insieme a lui ex piloti del Motomondiale come Marco Lucchinelli, Michele Pirro e Dario Marchetti. Presente anche l’inseparabile amico e socio di affari Luca Rosiello, da tempo sempre al fianco di Jorge. La giornata sarà suddivisa in cinque round in cui Jorge Lorenzo e gli altri piloti scenderanno in pista sui nuovi modelli elettrici che Super Soco lancerà quest’anno sul mercato. Tra questi il ​​TS Street Hunter e il il nuovo spirito TC Wanderer scrambler.

Per celebrare questo giorno speciale, Jorge Lorenzo ha organizzato una lotteria che permetterà a due suoi fan di vivere in prima persona questa esperienza. Per iscriversi basta andare sul post di Instagram che il maiorchino ha pubblicato, menzionare un amico nel commento della pubblicazione, seguire i profili di @jorgelorenzo99 e @vmotosoco e mettere ‘Mi piace’ al post. I due fortunati potranno recarsi a Misano senza spese (vitto e alloggio) per accompagnare Jorge Lorenzo durante tutta la #VmotoSocoRace, incontrare tutti i piloti che vi parteciperanno e ricevere vari regali speciali.