Motoestate, la pista di Varano dà il via alla stagione 2023

Sarà l’autodromo di Varano il teatro della prima sfida dei Trofei WRS Motoestate 2023. Come da tradizione il torneo parte dalle rive del Ceno questo weekend, con la prima di cinque prove tra Emilia, Lombardia, Cremona Circuit e Umbria, Magione, tra aprile e settembre. Non mancano le novità per un’altra stagione ricca di sfide, rivediamole.

Novità e dove vederlo

Per questa stagione, come anticipato nei mesi invernali, una delle principali novità riguarda il regolamento della Moto4: aperta a tutte le moto in produzione o artigianali fino a 250 cc con motore cinese, Yamaha WR, oppure Honda 150 ndr. Aggiungiamo la Twin Cup, che racchiude vecchie e nuove due cilindri fino a 800 cc. Invariate le altre categorie, con aumento nella classe 600 delle nuove Ducati. Queste fanno parte della Next Gen SS, con un buon numero di piloti al via, compresi diversi stranieri ai nastri di partenza. Come da tradizione del Motoestate, il round di Varano sarà aperto al pubblico. Chi non potrà essere presente nel paddock durante il week end di gara, potrà godersi i video delle gare domenica 30 aprile su Go-TV, canale 68 DTT e sul canale YouTube ufficiale del campionato.

Motoestate internazionale

In questo primo round di Varano vedremo in pista anche diversi piloti di nazionalità svizzera, Solcà nella 600, l’irlandese O’Grady nella Sound of Thunder 1000 e nella Race Attack. Ma anche le wild card del team di Roberto Antonellini: Dorren Louriero nella 600, mentre in sella alle Kawasaki 400 ci saranno Taigh Janse, Chris Wright e Raul Rodriguez. Un Motoestate sempre più internazionale per la gioia di organizzatori e piloti, tra i quali spiccano un buon numero di giovani debuttanti spalmati soprattutto nelle classi entry-level: 125, Moto4 e Race Attack.

125 e Moto4

Sul piano sportivo sarà una stagione di alto livello in tutte le categorie. Nella 125 il pluricampione Emanuele Magnanelli se la dovrà vedere con Mirco Modesti, pilota di esperienza che approda per la prima volta nel Motoestate con il team 125 Bei tempi. Ma anche con Lorenzo Guidi, che torna in ottavo di litro, più Leonardo Specolizzi, Krstev e gli altri piloti della categoria. Nella classifica Open non mancheranno William Albani, Bondavalli e il campione Nicola Rosati. Nella Moto4 Alex Iannazzo e Lorenzo La Sorsa sono i nomi nuovi della classe.

300SS e 600SS

Nella 300SS sarà battaglia aperta tra i giovani piloti che animano la categoria. A partire dal campione Mattia Sorrenti, quest’anno in gara anche contro il fratello Andrea, al debutto. Soprattutto però con Giacomo Zannoni, secondo nel 2022, Davide Bollani e tutti gli altri piloti al via. 600SS poi con diversi nomi da tenere d’occhio, sia per la classifica Open che per quella Next Gen SS che raduna le nuove moto di cilindrata superiore. Daniele Galloni torna nel Motoestate, in sella alla Ducati, dopo i titoli conquistati nella Minigp e Moto4. Altri giovani da tenere d’occhio sono Giacomo Caffagni, Michael Ferrari, Mattia Balella, Matteo Osler, William Venesia, Marco Solca, Kevin Terranova e la wild card Dorren Louriero.

Sound of Thunder e Stock

Di qualità anche la classe Sound of Thunder 1000 con il campione in carica Valter Bartolini che dovrà vedersela dagli avversari degli ultimi anni. Dal sempreverde Massimo Boccelli, Emanuele Lo Bartolo e Massimiliano Palladino, fino ai nuovi, che garantiscono una battaglia ancor più spettacolare. Saranno della partita Renaudo, che ritorna al Motoestate in pianta stabile, Davide Eccheli, Cristian Gipponi e Michael Lamagni, il più giovane del lotto e in grande crescita dopo un periodo di stop. Tra le Stock, che si corre con monogomma Dunlop, occhi puntati su Paolo Cristini, Jari Remoto e Lorenzo Voch, vincitore della Race Attack 2022.

Motoestate, la Race Attack

Proprio nella Race Attack, sia 600 che 1000, vedremo al via molti piloti nuovi e diventa dunque difficile fare un pronostico. Questo però è il bello della categoria, che ormai da otto anni accompagna il passaggio di molti piloti dal mondo delle prove libere alle gare con una formula che piace, grazie a gare sprint e due partenze. Debutterà domenica a Varano la Twin Cup, con molti piloti di qualità ai nastri di partenza che lasciano presagire a una bella stagione. In questo round al via oltre alle Aprilia RS660, anche Ros Moto, Guzzi V7 e Yamaha R7.

I biglietti

Un weekend di moto da non perdere sul tracciato di Varano con inizio sabato, con le prove libere la mattina e nel pomeriggio dalle 14 le prime prove ufficiali. Domenica mattina ultime prove di qualifica e dalle 11 le gare. Biglietteria aperta con ticket unico sabato di 7 euro, mentre domenica il biglietto intero è di 12 euro, ridotto a 10 euro per under 14 e tesserati FMI. I biglietti sono acquistabili in loco il giorno dell’evento.

Foto: Motoestate