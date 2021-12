Motoestate, il calendario provvisorio 2022 con una “prima volta”

Si lavora per la prossima stagione del Motoestate. Pubblicato il calendario 2022 provvisorio, con tappa su un circuito nuovo per il campionato.

Si lavora per il 2022, ecco quindi pubblicata la prima stesura (chiaramente provvisoria) del calendario dei prossimi Trofei MP Dynasty Exhaust Motoestate. Sarà la trentaseiesima edizione di questo campionato, con novità che verranno comunicate in seguito. Ma ce n’è già una nelle cinque tappe programmate: si tratta dell’Autodromo dell’Umbria, a Magione, che a fine giugno 2022 ospiterà per la prima volta il MES.

Appuntamenti ‘giù visti’ invece per gli altri quattro round, che avranno luogo tra Varano de’ Melegari ed il Cremona Circuit. Si inizia nel fine settimana del 30 aprile-1 maggio, cala il sipario a fine settembre nella Motor Valley. Per avere altre informazioni ecco la mail segreteria@trofeimoto.it più il sito ufficiale dei Trofei Motoestate, www.trofeimoto.it. Tra non molto verranno comunicate anche le modalità d’iscrizione.

Il calendario provvisorio 2022

1° round: 30 aprile-1 maggio – Varano de’ Melegari

2° round: 28-29 maggio – Cremona Circuit

3° round: 25-26 giugno – Magione

4° round: 6-7 agosto – Varano de’ Melegari

5° round: 24-25 settembre – Cremona Circuit