MotoE, Intact GP raddoppia: ecco Krummenacher e Garzo per il 2023

Un buon numero di esordienti per la nuova era MotoE. L’ultimo annuncio è Randy Krummenacher, che nel 2023 si lancerà nella sfida elettrica con Dynavolt Intact GP. Struttura tedesca del campione in carica Dominique Aegerter, che non continuerà con questi colori, visto che la squadra rinnova ed anzi raddoppia il suo impegno per la prossima stagione. Accanto al debuttante svizzero ci sarà Hector Garzó, tornato già l’anno scorso in MotoE con Tech3 dopo la breve esperienza in Moto2. Come il compagno di box all’esordio, anche lo spagnolo affronterà la grande novità, ovvero la Ducati V21L, oltre ad un maggior numero di gare ed alla ridefinizione del campionato, che diventa un Mondiale vero e proprio.

MotoE 2023, le conferme

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzó

Il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino