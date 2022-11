Motocross in lutto: addio ad André Malherbe, tre volte iridato 500cc

Se ne va oggi a 66 anni una leggenda del Motocross degli anni ’80. È scomparso André Malherbe, tre volte iridato 500cc in una carriera mondiale iniziata nel 1975 e conclusa nel 1986. In precedenza, era stato due volte campione europeo 125cc con Zündapp, storico marchio tedesco ormai scomparso. Nel 1988 però la vita del pilota belga era cambiata radicalmente: un grave incidente al Rally Raid Dakar l’aveva lasciato tetraplegico.

Un grande talento ed allo stesso tempo un gentiluomo sia nelle corse che fuori. Nato il 21 marzo 1956 a Huy, in Belgio, André Malherbe aveva iniziato a correre in moto a sette anni. Il suo talento nell’offroad si era manifestato a livello internazionale nel biennio 1973-1974, quando si è assicurato il Campionato Europeo FIM Motocross 125cc. In seguito brilla nel Mondiale: nel 1975 debutta in 250cc, nel ’78 passa in 500cc, categoria in cui si assicura tre iridi nel 1980, 1981 e 1984. Ma è anche vice-campione per tre volte, oltre a trionfare nel Motocross delle Nazioni coi colori del Belgio negli anni 1977, 1979 e 1980.

Dopo gli anni di gloria nel Motocross, nel 1987 Malherbe disputa la 24 Ore di Spa, parte del Touring Car World Championship. Tenterà in seguito la strada dei Rally Raid ma, come detto inizialmente, non ha fortuna, anzi la sua vita cambia totalmente. L’anno dopo, nel corso della Dakar, Malherbe rimarrà paralizzato in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente. Da allora aveva vissuto lottando, ma con discrezione, proprio come se n’è andato dopo tre settimane di ricovero in ospedale.