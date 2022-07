MotoAmerica Superbike: Orari e diretta streaming di gara 2 a Laguna Seca

Il sesto round del MotoAmerica Superbike tiene banco nella domenica priva di altri eventi top level. La principale serie d’oltre oceano è di scena sul fantastico saliscendi di Laguna Seca, che per anni è stata sede della tappa americana del Mondiale Superbike. L’ultima volta nel 2019, quando Chaz Davies con la Ducati V4 Panigale riuscì a battere in gara 2 Jonathan Rea, che con la Kawasaki aveva strapazzato tutti nelle sfide precedenti (gara 1 e SuperPole Race). Tre anni dopo sulla Rossa c’è Danilo Petrucci e gli avversari sono Jake Gagne e Cameron Petersen, con le Yamaha. Senza dimenticarsi di Mathew Scholtz che in gara 1 ha avuto problemi tecnici (sesto posto) ma ripartirà dalla pole.

Dove vedere la gara

In gara 1 (qui la cronaca e le highlights) Jake Gagne ha firmato il 23° successo nella Superbike Usa, il sesto di questa stagione, in undici corse. Adesso il campione in carica è a soli due punti da Danilo Petrucci, ancora leader del campionato. La diretta streaming della corsa è accessibile (a pagamento) sulla piattaforma ufficiale del MotoAmerica, a questo link. Per le -9 ore di fuso orario fra Italia e California, Gara 2 partirà alle ore 00:10: 20 i giri da percorre, del tracciato di Laguna Seca che misura appena 3610 metri.

Il commento di Danilo Petrucci

Danilo Petrucci ha raccontato gara 1 con queste parole. “Ho fatto una scommessa con la gomma posteriore. In prova mi ero trovato bene con la dura, ma nei primi giorni ho perso molto tempo. Ma poi ho detto: “Forse i due ragazzi con l’opzione più morbida abbasseranno un po’ il ritmo”. Ma in realtà non è stato così, perché giro dopo giro ero sempre più in difficoltà, soprattutto con la velocità in curva. Sentivo sempre il posteriore che scivolava. Sono riuscito a stare con Petersen ma è stato davvero difficile per me passare perché non avevo trazione. Ho avuto solo l’opportunità dell’ultimo giro perché non stavo pensando al campionato. Ho solo cercato di finire almeno secondo.

“Al Cavatappi speravo che Petersen non chiudesse”

“Sfortunatamente, io e Petersen abbiamo due moto diverse e le nostre linee al Cavatappi sono leggermente diverse. Avevo solo un metro di spazio, ho provato ad entrare. Ho detto: ‘Speriamo che non chiuda la linea. ‘Fortunatamente, ci siamo toccati solo leggermente. Ma poi sono stato un po’ meno felice quando l’ho visto tornarmi di nuovo davanti. Penso che dall’esterno sia stato bello guardare. Sfortunatamente, tutti hanno dimenticato che Jake era a miglia di distanza, e questo è il problema principale per gara 2. Mi sono divertito, complimenti ai due due ragazzi davanti. Ci stiamo davvero divertendo. È bello avere gare così”.

