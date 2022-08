Per Danilo Petrucci tornare al successo nel MotoAmerica Superbike era molto importante. Dopo otto vittorie consecutive di Jake Gagne, la sua corsa al titolo iniziava un po’ a complicarsi. Lasciare il Minnesota da leader della classifica è qualcosa che probabilmente non si aspettava. Ma per questo deve anche ringraziare proprio il suo rivale, che in Gara 2 è caduto rovinosamente e gli ha spalancato le porte del trionfo al Brainerd International Raceway.

Il pilota Yamaha era in testa alla corsa e, dopo il primo posto in Gara 1, sembrava ormai destinato a siglare un’altra doppietta che avrebbe consolidato il suo primato nella graduatoria generale. Invece, a cinque giri dal termine, l’americano è stato protagonista di una caduta in curva 7 e la sua R1 è andata distrutta. Petrux ne ha approfittato per tornare alla vittoria e riprendersi la leadership del campionato, che adesso guida con 13 punti di vantaggio su Gagne.

Danilo Petrucci ammette la superiorità di Gagne

Il rider ternano è contento del ritrovato successo in Minnesota, però ha anche riconosciuto che Gagne è più forte di lui in questo momento. Queste le sue parole dopo Gara 2: “È stata dura, ho provato a stare vicino a Jake e ho rischiato di cadere. Ho faticato a girare e sono finito largo, Petersen mi ha superato ma poi sono riuscito a ripassarlo. Ho provato a spingere, ma ho commesso lo stesso errore di sabato e Jake ha fatto il vuoto. Mi sono detto che non avevo nulla da perdere e che dovevo provarci. Purtroppo è caduto e mi spiace per lui, le corse sono così“.

Petrucci crede di poter vincere il titolo nel MotoAmerica Superbike, ma ammette anche che è il rivale della Yamaha il favorito perché sta dimostrando di essere più competitivo: “Il campionato è ancora aperto, però devo essere sincero. Jake in questo momento è un po’ più veloce di noi. Non ho nulla da perdere, non guardo mai ai punti. So che lui è più veloce, ma so che devo stargli davanti perché non possiamo fare alcun calcolo. È sempre primo e dobbiamo batterlo“.

Mancano tre round al termine del campionato, ci sono sei gare da disputare e 150 punti in palio. Il prossimo appuntamento è nel weekend 19-21 agosto presso il Pittsburgh International Race Complex di Wampum, in Pennsylvania. Si rinnoverà la battaglia tra Gagne e Petrucci, che partirà svantaggiato anche dal fatto di non aver mai corso lì. Ma le nuove sfide non spaventano il pilota Ducati.

Foto: Twitter