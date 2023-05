Implacabile Jake Gagne: dominio nel MotoAmerica a Barber

Danilo Petrucci lo scorso anno nel MotoAmerica Superbike aveva messo in discussione la sua supremazia tenendo aperti i giochi-campionato fino all’ultima gara. In questo 2023, non sembra esserci verso per gli avversari. Da dominatore incontrastato, Jake Gagne ha messo a segno una perentoria doppietta al Barber Motorsports Park di Birmingham, teatro di un secondo appuntamento stagionale dove ha fatto quello che ha voluto, rifilando distacchi considerevoli ai suoi più diretti inseguitori.

LA SUPREMAZIA DI GAGNE NEL MOTOAMERICA

Campione 2021 e 2022, in questa stagione Jake Gagne si ritrova già con 3 vittorie all’attivo in 4 gare, inevitabilmente scappando via in classifica. La sua superiorità ha trovato una perfetta rappresentazione nella seconda manche in Alabama con oggettivi dati di fatto. Scattato dalla pole, al secondo giro aveva già ritoccato il record sul giro in gara in 1’22″463, 4 decimi dal primato assoluto di 1’22″0 in qualifica dello scorso anno. Da quel momento in avanti ha costruito un vantaggio colossale di oltre 6″, concedendosi il lusso di andare a spasso negli ultimi giri, tanto da transitare all’esposizione della bandiera a scacchi con 2″9 di margine su Mathew Scholtz e Cameron Beaubier, con quest’ordine a completare il podio.

OPERAZIONE IN VISTA PER GAGNE

Il portacolori Attack Yamaha fa quello che vuole, “tutt’uno-con-la-R1“, semplicemente la moto congeniale per i saliscendi del Barber Motorsports Park. Elemento da non trascurare, Gagne ha corso in Alabama nonostante un indolenzimento degli avambracci che lo inviterà, nelle prossime settimane, a sottoporsi ad un intervento chirurgico di routine per risolvere la sindrome compartimentale.

PODIO PER SCHOLTZ E BEAUBIER

Su un tracciato dove vinse persino in sella ad una R1 Stock a confronto con le Superbike, Mathew Scholtz (Westby Racing Yamaha) si è dovuto accontentare della seconda posizione, beffando al photofinish Cameron Beaubier per 161 millesimi. Quest’ultimo, con la BMW Tylers Cycle Racing, ha potuto far ben poco rispetto al vittorioso miracolo di Road Atlanta. Oltretutto il 5 volte Campione ha sofferto un’usura pronunciata degli pneumatici Dunlop, dovuta alle difficoltà di scaricare a terra tutta la potenza della BMW M 1000 RR sui saliscendi di Barber.

ERRORE DI PETERSEN

Questa coppia si è ritrovata seguita per gran parte della contesa da Cameron Petersen, rientrato in pista dopo l’erroraccio alla curva 5 nel corso del primo giro. Unico potenziale rivale di Gagne, l’altro alfiere Attack Yamaha ha sbagliato tutto-pronti-via, rientrando doppiato di 5 giri, salvo poi vedersi costretto alla definitiva resa per una fumata vistosa proveniente dallo scarico della sua R1 #45. Buona gara altresì del messicano Richie Escalante, quarto con una M4 Suzuki attardata con il Campione 2017 Toni Elias (9°), seguito in quinta piazza da PJ Jacobsen (Tytlers BMW). Raccoglie due sesti posti invece il Ducatista Josh Herrin, ben lontano dai livelli espressi da Petrucci con la V4 R lo scorso anno.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL MOTOAMERICA

Il MotoAmerica tornerà in azione dal 2 al 4 giugno prossimi sul tracciato di Road America in Elkhart Lake. Come sempre la diretta web streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.